Una escena de "Annie, el musical", una obra per a tots els públics ambientada a la Nova York de 1930.

"Anita Buen-corazón", un còmic esdevingut musical de Nadal

Santi Palos

18.12.2020 | 20:52

Hi ha moltes obres de teatre musical que són adaptacions de còmics, i segurament la més famosa de totes és "Annie", que va posar damunt de l'escenari la Little Orphan Annie creada per Harold Gray l'any 1924. Charles Strouse va fer-li la música, amb llibret de Thomas Meehan i les lletres de les cançons escrites per Martin Charnin, per un muntatge que fou estrenat l'any 1977 a Nova York (on estan ambientades les històries del personatge) amb un èxit espaterrant. D'ençà d'aleshores, "Annie, el musical" mai s'ha deixat de representar arreu del món, ha estat objectes de molts muntatges, i avui al Centre Cultural es pot veure el que ha fet...