La cartellera es renova amb bona oferta

Dolors Font

17.12.2020 | 21:42

Avui s'estrenen cinc pel·lícules, "Wonder Woman 1984", "El inconveniente", "Josep", "Hasta el cielo" i "Pica Pîca Musical Especial Navidad", a les quals s'han de sumar "Los Croods: una nueva era" a partir de diumenge i "El padre", que arribarà dimecres. A més, dilluns comença un mini-cicle nadalenc familiar.

"Wonder Woman 1984" ("WW 84"), de Patty Jenkins, és una atractiva superproducció basada en el personatge de còmic del títol. Ara l'amazona Diana viu als Estats Units, on treballa com a arqueòloga i, en el seu temps lliure, salva el món. Les dues coses es barregen quan apareix una pedra molt antiga que té el poder de fer realitat els desitjos, però un magnat del petroli la roba. A més de les aventures trepidants i espectaculars -en aquest sentit, el pròleg és fantàstic-, el film conté una reflexió sobre les responsabilitats que comporta el poder. Un bon repartiment, un guió amb girs sorprenents i un ritme molt àgil que fa passar volant les dues hores i mitja de metratge el converteixen en una bona aposta pels amants del cinema comercial de qualitat. La curiositat és que s'ha rodat en part a Canàries i Andalusia. Els intèrprets principals són Gal Gadot, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Chris Pine, Robin Wright i Connie Nielsen. (Cinesa).

DONES AMB CARÀCTER

"El inconveniente", "opera prima" de Bernabé Rico, és una excel·lent comèdia dramàtica que ha guanyat una pila de premis als festivals de Màlaga, Alcalà de Henares i Almeria, a més d'estar "nominada" als Feroz i els Forqué. Es basa en l'obra teatral "100 m2" de Juan Carlos Rubio. Tracta d'una dona que compra un pis molt barat amb una condició: no el podrà ocupar fins que es mori la senyora gran que hi viu. La relació entre les dues protagonistes, de caràcters oposats, serà complicada però els personatges estan molt ben definits i la seva evolució molt treballada. A més, la pel·lícula està ben rodada, eliminant els defectes habituals del "teatre filmat". I, sobretot, la Kiti Manver està sensacional i la Juana Acosta tampoc ho fa gens malament sinó tot el contrari. El repartiment es completa amb Daniel Grao, Carlos Areces -que sorprèn en la seva faceta de cantant- i José Sacristán en un breu paper. (Cinesa).

ANIMACIÓ PER A ADULTS

"Josep", "opera prima" del dibuixant francès Aurel, és la pel·lícula que ha guanyat el premi de millor producció europea d'animació d'aquest any, a més d'aconseguir diversos guardons en els festivals d'Atenes i Valladolid. Està inspirada en la vida i obra del pintor català Josep Bartolí, que es va haver d'exiliar a França, va passar per set camps de concentració, va fugir a Mèxic, va treballar al Hollywood daurat i fou amic de Tarradellas i amant de Frida Kahlo. La pel·lícula és de dibuixos animats però no és infantil. Sergi López posa la veu al protagonista i la cantant Sílvia Pérez Cruz a la Kahlo. A la sessió d'avui hi assistirà Georges Bartolí, nebot de l'artista. (Catalunya, VOSC).

"Hasta el cielo", de Daniel Calparsoro, és un thriller amb guió de Jorge Guerricaechevarría, el col·laborador habitual d'Alex de la Iglesia. Aquesta vegada, tanmateix, ha escrit una història que s'adreça essencialment al públic juvenil. Definit com "el "Perros callejeros" del segle XXI", el film va d'atracaments i corrupció i té com a protagonistes Miguel Herrán, Carolina Yuste, Luis Tosar i Fernando Cayo. La pel·lícula està ben filmada, sobretot les escenes d'acció. (Cinesa).

PELS MÉS MENUTS

"Pica Pîca Musical Especial Navidad", és la filmació d'un show del grup "youtuber" Pica Pica, que fa teatre i música per a infants. Els seus integrants són Nacho Bombín, Emi Bombón i Belén Pelo de Oro, que compaginen la direcció, el guió i la interpretació. (Cinesa).

"Los Croods: una nueva era", "opera prima" de Joel Crawford, és una comèdia d'aventures adreçada al públic infantil i ambientada en temps prehistòrics que tracta de la rivalitat entre dues famílies. És de dibuixos animats. Tot i que no és tan divertida com l'original, és força colorista i entretinguda. (Cinesa, a partir de diumenge).

UNA GRAN INTERPRETACIÓ

"El padre", de Florian Zeller, que ha guanyat merescuts premis en nombrosos festivals, adapta una obra teatral del propi director i és un impressionant recital interpretatiu d'Anthony Hopkins, en el paper d'un home amb demència que no distingeix entre realitat i ficció, oblida les coses i confón les persones. La història està explicada de manera que l'espectador es fiqui dins la ment del personatge i dubti constantment de què és real i què no. Acompanyen a Hopkins Olivia Colman, Olivia Williams, Mark Gatiss, Imogen Poots i Rufus Sewell. (Catalunya, VOSE i doblada, a partir de dimecres).

A més, dilluns i dimarts es podran veure "Cuento de Navidad" (2009) i "Sonrisas y lágrimas" (1965), respectivament, dins del cicle nadalenc del cinema Catalunya. La primera, dirigida per Robert Zemeckis, adapta l'obra de Dickens i la segona és un musical de Robert Wise guanyador de cinc Oscar.