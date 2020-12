La cartellera es renova amb bona oferta

Dolors Font

17.12.2020 | 21:42

Avui s'estrenen cinc pel·lícules, "Wonder Woman 1984", "El inconveniente", "Josep", "Hasta el cielo" i "Pica Pîca Musical Especial Navidad", a les quals s'han de sumar "Los Croods: una nueva era" a partir de diumenge i "El padre", que arribarà dimecres. A més, dilluns comença un mini-cicle nadalenc familiar. "Wonder Woman 1984" ("WW 84"), de Patty Jenkins, és una atractiva superproducció basada en el personatge de còmic del títol. Ara l'amazona Diana viu als Estats Units, on treballa com a arqueòloga i, en el seu temps lliure, salva el món. Les dues coses es barregen...