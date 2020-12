Artur Moncal, de la coordinadora, la regidora Rosa Boladeras i el fotògraf Lluís Clotet. Artur Moncal, de la coordinadora, la regidora Rosa Boladeras i el fotògraf Lluís Clotet.

El calendari de cultura popular plasma la situació de les colles

17.12.2020 | 21:42

La Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa va presentar dimarts el seu calendari del 2021. Aquest any, l'edició del calendari té caràcter solidari amb la marató de TV3, dedicada a la investigació de la Covid-19. Les fotografies són del terrassenc Lluís Clotet, que ha optat per plasmar l'actual situació dels grups de cultura popular, que no poden fer les seves activitats a causa de la pandèmia. Així doncs, les imatges presenten membres d'aquests grups, amb mascareta, en els espais on acostumen a actuar, uns espais que estan buits. La idea va ser de Lluís Clotet, col·laborador de Diari de Terrassa. A la portada figura el...