Pepe Sacristán i "Bruce Lee", a la temporada de teatre

S.P.

17.12.2020 | 13:28

La pèrdua, la identitat i els nacionalismes, i l'humor, són els tres grans temes que tracten les 18 propostes de la programació municipal de teatre per a la temporada gener-juny 2021, que s'ha presentat avui. El nom més conegut segurament és el de José Sacristan, que al Teatre Principal, l'1 de maig, oferirà "Señora de rojo sobre fondo gris", un monòleg de Miguel Delibes. La temporada l'obrirà, el 16 de gener, Carles Grau, amb "Sobre la tirania". La temporada incorpora aquest any obres del festival Dansa Quinzena Metropolitana, entre elles "Am I Bruce Lee", de Junyi Sun, el 6 de març.