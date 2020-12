Neix "Detective Romi", una sèrie creada per alumnes de l'Escac i Mediaset

17.12.2020 | 11:49

"Showrunners: Aula de Ficción", programa creat per l'ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) i Mediaset España per a formar i convertir a joves talents creatius en els futurs showrunners de la ficció nacional, comença a donar els seus fruits amb l'inici de la producció de "Detective Romi", el primer projecte creat per alumnes de la seva primera promoció. El programa, que al gener llançarà la convocatòria de la seva segona edició, es va crear en 2019 amb la finalitat de formar als alumnes d'una manera integral en l'àmbit de la ficció televisiva, un dels continguts de major demanda en la indústria audiovisual.

"Detective Romi" serà produïda per Mediaset España en col·laboració amb Producciones Mandarina, una de les seves companyies participades i integrada a Mediterráneo Mediaset España Group. Aquest thriller d'acció i misteri familiar és una idea original d'Iker Azkoitia (Guipúscoa, 1987) desenvolupada al costat de Pau Bacardit (Barcelona, 1984) i Lluis Mosquera (València, 1990), joves talents que atresoren premiades experiències professionals en teatre, cinema, televisió i publicitat. Ambientada a Bilbao, la seva trama principal se centra en la labor de Romina Goitia, Romi, una detectiva privada d'uns 30 anys amb un do innat per a la recerca: és sorda, motiu pel qual ha desenvolupat una capacitat única per a interpretar la comunicació no verbal i detectar la mentida.