Pere Arquillué i Rosa Boladeras, els millors actors del Premis "Butaca 2020"

S.P.

16.12.2020 | 11:12

Els Premis Butaca de Teatre de Catalunya van guardonar ahir dos terrassencs. Pere Arquillué va rebre el premi de millor actor principal, per la seva tasca a l'obra "Jerusalem", i Rosa Boladeras (que també és la regidora de Cultura de Terrassa), el de millor actriu principal, per "La Rambla de les floristes". "Jerusalem" ha estat la gran guanyadora d'aquests Butaca, amb set premis (muntatge, direcció, actor principal i de repartiment, escenografia, caracterització i so). El premi a la millor coreografia ha estat per Marta Rovira pel seu treball amb "Rèquiem", que va estrena la tardor de l'any passat al Centre Cultural Terrassa