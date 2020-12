Jordi Manzanares publica un estudi sobre els còmics convertits en musicals

S.P.

16.12.2020 | 12:01

L' historiador terrasenc del còmic Jordi Manzanares acaba de publicar, al portal Tebeosfera, l'estudi "De 'T.B.O'. a 'Glups!' Breve repaso a las relaciones de la historieta con el teatro y el cine musicales". És un recorregut, no tan breu com apunta el títol, per les pel·lícules i produccions de teatre musical basades en sèries i personatges de còmic (Little Nemo, Mutt and Jeff, Superman, Spiderman, Zipi y Zape). Casualment, aquest dissabte, al Centre Cultural Terrassa, es pot veure "Annie, el musical", que és una adaptació de Little Orphan Annie. Jordi Manzanares és autor dels libres "Alegria. Una revista per combatre el Patufet" i "El tebeo que va donar nom als altres".