L' Ateneu Terrassa programa un clàssic del cinema mut i de terror

S.P.

15.12.2020 | 12:40

La pandèmia no ha interromput la programació de cinema de l'Ateneu Terrassenc, però l'ha traslladada al canal de YouTube de l'entitat. Per demà passat, dijous, a les set de la tarda, l'Ateneu Terrassenc ha programat "El gabinet del Dr. Caligari" (1920), un clàssic del cinema mut que també ho és del gènere fantàstic i alhora del moviment expressionista. Aquesta pel·lícula, dirigida per Robert Wiene, i protagonitzada per Werner Krauss i Conrad Veidt (que uns anys després seria el "major Strasser", el dolent, de la mítica "Casablanca" d' Humphrey Bogart) narra els crims comesos per Cesare, sota les ordres hipnòtiques del doctor Caligari, que va per les fires de les ciutats alemanyes exhibint el seu somnàmbul. Alguns estudiosos hi han vist, en aquest film, un presagi del nazisme, i una metàfora de la societat que uns anys més tard va portar Hitler al poder. Després del visionat, hi haurà un comentari de Sergi J.Garcia i s'obrirà un debat.