Bad Gyal ofereix demà un concert en "streaming" gratuït

15.12.2020 | 11:33

La cantant Bad Gyal, que la Festa Major de Terrassa 2019 va protagonitzar un concert, molt recordat, al Parc de Vallparadís, realitzarà demà dimecres una actuació via 'streaming' gratuït, amb el qual espera consumar virtualment amb els seus seguidors una gira que es va quedar en 'coitus interruptus' per la pandèmia. Encara que prefereixi que es parli de la seva música, esmentar els seus concerts en termes sexuals no és una cosa que incomodi Bad Gyal, una artista que utilitza el moviment de natges com a forma d'empoderament.

"No hi ha res més feminista que fer el que et doni la gana i jo faig el que vull", aclareix la jove intèrpret catalana, pionera de trap espanyol i devota confessa del dancehall jamaicà. En un món masclista com el de les músiques urbanes, Alba Farelo (Vilassar de Mar (Maresme), 1997) ha construït un personatge, Bad Gyal, que no s'acovardeix davant cap home. "Sóc cent per cent autèntica. Les meves cançons les escric jo i ningú em diu el que he de fer", afirma l'artista en una entrevista amb Efe

Una de les últimes cançons de Bad Gyal és "Aprendiendo el sexo", amb versos com "me tiene encendía/ ta' duro to' el día/ conmigo hace cosas que antes no hacía", i "Blin Blin", en què es posa sexi al costat del porto-riqueny Juanka. Des de certs sectors del feminisme l'han acusat de caure en el joc masclista de la cosificació de la dona, però ella està convençuda que és més feminista que ningú, això sí, a la seva manera. "Sempre m'han criticat molt, però a poc a poc m'han anat entenent, i els que no m'entenen encara, ja m'entendran quan sigui més famosa encara", assenyala.

Bad Gyal troba a faltar els concerts en directe perquè "això de la pandèmia va ser un xoc -recorda-. Havíem fet dos xous de la gira i de sobte ens van confinar. El cap de setmana següent ja no vam poder actuar"."Ho tenia tot venut! -Es lamenta-, però què hi farem. Així que 'palante'. He estat component i gravant a casa, que és una cosa que sé fer, i els meus productors han estat aquí, connectats"."També vaig fer un directe des de casa -comenta-, però el que farem aquest dimecres és una altra cosa, una cosa nova que ens motiva".