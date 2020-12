Una cartellera temàticament variada

Dolors Font

11.12.2020 | 20:48

Aquesta setmana la cartellera local es renova amb set estrenes i una reposició restaurada. D'altra banda, diumenge es podrà veure el documental "Miquel Farré, una vida amb el blanc i el negre" i dimecres la Filmoteca recupera "La ronda". A més, continua el mini-cicle de Harry Potter.

"Nuestros mejores años", de Gabriele Muccino, és una excel·lent pel·lícula italiana que explica una història d'amistat a través dels anys. Els personatges i les seves vivències són versemblants i desperten l'empatia de qualsevol espectador. Alhora, el ritme àgil fa que el metratge de més de dues hores passi volant. Se li podria retreure que Pierfrancesco Favino és una mica gran per interpretar el mateix personatge de jove que d'adult però ho passarem per alt perquè és bon actor i perquè el propi guió fa broma sobre el tema quan un dels amics diu d'ell que "ja era vell quan era jove". A més de Favino, hi intervenen Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria i Nicoletta Romanoff. La banda sonora és de Nicola Piovani. La curiositat és que el director de fotografia , Eloi Molí, és català. (Cinesa).

"Nieva en Benidorm", d'Isabel Coixet, és la història d'un anglès que viatja a Benidorm buscant el seu germà, que fa anys que hi viu. Les interpretacions són bones -encara que hi ha actors molt desaprofitats com l'Ana Torrent, que ni obre la boca- i la descripció dels ambients freqüentats pels estrangers que viuen a la ciutat resulta creïble però el guió és tan minimalista que gairebé es podria qualificar d'inexistent. El títol és una broma sobre l'afecció del protagonista per la meteorologia. Timothy Spall i Sarita Choudhury encapçalen el repartiment. (Catalunya VOSE i doblada i Cinesa només doblada).

"Otra vuelta de tuerca", de Floria Sigismondi, és una avorrida adaptació de la novela del mateix títol de Henry James. El millor que se'n pot dir és que s'ha rodat en uns escenaris magnífics. Pel que fa a la resta, vol fer por però mai aconsegueix crear una atmosfera inquietant i, a més, el guió pretén ser misteriós però es queda en confús i prou. La cosa va d'una noia contractada com a institutriu d'una òrfena que viu en una mansió presumptament plena de fantasmes. El llibre es va publicar l'any 1898 i la pel·lícula es va rodar el 2019 però l'acció està ambientada l'any 1994, a saber perquè. Els intèrprets principals són Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklynn Prince i Barbara Marten. Joely Richardson hi surt un parell de momentets de res. (Cinesa).

"La primera Navidad", de Salvatore Ficarra i Valentino Picone, dos còmics molt populars a Itàlia que també són els guionistes i els protagonistes, és una paròdia del cinema bíblic. Un capellà i un lladre es veuen transportats per art de màgia a Palestina pocs dies abans del naixement de Crist. Per desgràcia, quan arriben s'equivoquen de pessebre. Per acabar-ho d'adobar, el rei Herodes sí que és el de debò i resulta tan dolent com diu la llegenda. Dóna la impressió que Ficarra i Picone volien fer riure tant els catòlics com els ateus però la veritat és que uns i altres es passaran la projecció badallant i pensant que bons que eren els Monty Python i "La vida de Brian". La curiositat és que, com la majoria de pel·lícules bíbliques, s'ha rodat al Marroc. I encara és més curiós que a la versió original tant els romans com els jueus parlen italià, una llengua que en aquella època encara no existia. (Cinesa).

"La dona il·legal", de Ramon Térmens, és un thriller amb rerefons social sobre un advocat que investiga la mort d'una clienta seva en un centre de detenció d'estrangers. Daniel Faraldo, Isak Férriz, Yolanda Sey, Montse Germán i Boris Ruiz són els protagonistes d'un film de denúncia molt contundent, amb un guió sòlid i un ritme àgil. La curiositat és que un dels platós de rodatge ha estat l'antiga presó Model de Barcelona. (Cinesa, versió original en català).

"Para toda la vida", de Marc Meyers, la única producció americana que s'ha estrenat aquesta setmana, és un drama romàntic sobre una parella que és a punt de casar-se quan a ell li diagnostiquen un càncer terminal. Jessica Rothe i Harry Shum jr. en són els protagonistes. (Cinesa).

"Terra de telers", de Joan Frank Charansonnet, un film de temàtica històrico-social amb participació de TV3, és la història d'una família que fugint de la misèria se'n va a viure a una colònia industrial tèxtil, explicada des del punt de vista de la filla. L'acció comença durant la dècada dels 20 i s'allarga fins als 80. La protagonista és Laia Diaz i també hi surten Ramon Godino, Joan Massotkleiner, Miquel Sitjar, el propi director -que s'ha reservat un paper de falangista- i les seves filles Gala i Juna. (Catalunya, versió original en català).

"Akira", de Katsuhiro Otomo, és un clàssic del cinema d'animació de 1988 que torna les pantalles en versió restaurada en 4K. Es basa en un "manga" d'aventures i ciència-ficció protagonitzat per uns adolescents amb poders psíquics. (Cinesa).

"Miquel Farré, una vida amb el blanc i el negre", d'Antoni Verdaguer, és un documental sobre el pianista i jugador olímpic d'escacs del títol. Pertany a la sèrie "Terrassenques/ Terrassencs". (Auditori, diumenge tarda).

"La ronda", de Max Ophüls, és un clàssic de 1950 que adapta una obra teatral d'Arthur Schniztler. En el seu moment va guanyar el premi al millor guió en el festival de Venècia i va estar "nominat" a dos premis Oscar. Està interpretat per Simone Signoret, Anton Walbrook, Daniel Gélin, Danielle Darrieux, Gérard Philipe i Simone Simon. (Catalunya, dimecres, VOSE).

D'altra banda, aquest cap de setmana acaba el mini-cicle de Harry Potter amb la projecció de les dues parts de "Harry Potter y las reliquias de la muerte". (Cinesa, avui la primera part i demà la segona).

Continuen en cartell "Madame Curie" (Cinesa), "La vampira de Barcelona" (Cinesa, en català), "El verano que vivimos" (Cinesa), "Érase una vez" (Cinesa), "En guerra con mi abuelo" (Cinesa), "Las brujas" (Cinesa), "Sentimental" (Catalunya i Cinesa), "El cavaller del drac"/ "El jinete del dragón" (Cinesa, en català i castellà), "Ni de coña" (Cinesa) i "Trolls 2" (Cinesa).