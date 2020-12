Arnal i Bagès preestrenen el seu segon disc a Terrassa

11.12.2020 | 20:48

El primer disc de Maria Arnal i Marcel Bages, "45 cerebros i 1 corazón" (2017) va ser una revolució. Amb la barreja de "samplers" d'arxius sonors de folklore amb electrònica i guitarres elèctriques van aconseguir un estil absolutament únic i tan fascinant en disc com en directe, com varem comprobar a la seva actuació de desembre d'aquell any a la Cava. Avui tornen a Terrassa, en un concert al Teatre Principal, a les vuit del vespre, en què preestrenaran els temes del seu segon disc, d'edició prevista per al febrer.