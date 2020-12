Stay Homas surten de la terrassa amb "Agua", un disc per recórrer món

EFE

Com en el videoclip de la seva cançó "Let it out", el trio Stay Homas té moltes ganes de sortir volant de la terrassa on van estar tancats durant el confinament i aquesta nit han tret a la llum un disc titulat "Agua", amb el qual esperen navegar lliurement pel món, segons han dit en una entrevista amb Efe.

Stay Homas són el rubinenc Guillem Boltó, Klaus Stroink i Rai Benet, tres músics que durant el primer estat d'alarma van decidir matar el tedi del confinament component cançons, gravant-les en vídeo a la terrassa de casa i penjant-les a les xarxes; una iniciativa que el públic va rebre amb candeletes i que els ha fet tremendament populars dins i fora de les nostres fronteres.

"Agua" és un disc amb dotze peces molt variades, des de "Del revés", una cançó de l'època de la terrassa en la qual col·labora Sofia Ellar, fins a "Cacatúa", amb el porto-riqueny PJ Sin Suela, passant per temes pop, folk, sons urbans, tocs electrònics, aires caribenys i ambient llatí. Castellà, català, anglès i portuguès es barregen sense prejudicis en un àlbum amb el qual esperen viatjar per tot el món, si el coronavirus no ho impedeix.