10.12.2020 | 20:49

L' Associació per a la Difusió del Folklore (Adifolk) va fer al Social el lliurament dels premis d'aquest any. La pandèmia va obligar a celebrar en format virtual la gala 2020, i havia quedat pendent fer a mans de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya el "Premi a la Federació", i del grup de dansa Cor Catalunya de Manresa el "Premi al Grup". Adifolk ja ha obert les inscripcions per a l'Aplec del 2021, que serà a l'Alguer.