Els bombos i les guixes no sortiran aquest Nadal de l'habitació en què el Social les guarda. Nebridi Aróztegui Els bombos i les guixes no sortiran aquest Nadal de l'habitació en què el Social les guarda.

Les entitats veuen impossible que aquest any hi hagi Quinto

Santi Palos

10.12.2020 | 20:49

"El Quinto és una gentada. Per fer-lo, s'hauria de limitar molt l'aforament, i desinfectar les guixes cada vegada que una persona s'aixeca de la taula. Sembla bastant impossible que autoritzin la seva realització, i tampoc ens arriscaríem. Ja hem decidit que no el farem, i no per falta de ganes", assenyala Joan López, president de l'Sferic. Una opinió compartida per totes les entitats consultades. A cap d'elles ha arribat la notícia d'alguna que si més no es plantegi la possibilitat d'organitzar sessions adaptades a les mesures de seguretat. La pandèmia ens deixa aquest Nadal sense Quinto, segurament per primera vegada des de la Guerra Civil. "Ens haurien de donar...