Homenatge de l'Acadèmia de Cinema a l'actriu Julieta Serrano

Va ser "una nena de la postguerra totalment perduda" salvada pel teatre i una amant de l'escena que es guanyava la vida amb el dibuix. Després, l'actriu barcelonina Julieta Serrano es va convertir en una "dona molt intel·ligent" i una actriu que amb una tècnica meravellosa construeix els seus personatges amb una "increïble senzillesa".Així l'ha descrit avui Pedro Almodóvar en un diàleg amb el qual l'Acadèmia de Cinema ha rendit un homenatge a l'actriu, de 87 anys, després de la projecció d'una còpia restaurada de "Entre tenebres" (1983).

L' actriu ha recordat la seva infància, en una Barcelona sense grans companyies teatrals i en la qual desenvolupava la seva passió al teatre d'aficionats mentre es guanyava la vida com a dibuixant."La postguerra va ser molt dura i terrible i el teatre em va salvar", ha afirmat rotunda Serrano, després d'haver estat rebuda en peu per companyes com Marisa Paredes o Ana Belén, pel president de l'Acadèmia de Cinema, Mariano Barroso, o pel ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes.