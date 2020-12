Qollunaka i Amics de les Arts, premiats al concurs de teatre Vila d'Abrera

S.P.

10.12.2020 | 12:15

L' edició d'aquest any del concurs de teatre amateur Vila d'Abrera va entregar dimarts els seus premis, i n'hi va haver pels dos grups de Terrassa que hi participaven, Qollunaka Teatre i el d'Amics de les Arts. Qollunaka va ser un dels grans guanyadors del certamen, en emportar-se, per la seva obra "L'últim joc de la nit", els primers premis de les categories d'actor principal (Kazo), actriu principal (Ester Batlló) i actriu de repartiment (Nùria Grao), i també el tercer premi al millor grup. La companyia d'Amics de les Arts, que havia representat l'obra "Deixeu-me un tenor", va aconseguir el premi de votació popular-trofeu "Núria Estrada".