El guitarrista murcià Álvaro Imperial, protagonista de la jam session d'avui

10.12.2020 | 11:32

Com cada dijous, avui a les vuit del vespre hi ha jam session a la Nova Jazz Cava. El protagonista serà el guitarrista murcià Álvaro Imperial, que a hores d'ara està acabant la seva formació al Taller de Músics de Barcelona. Deixeble de Jorge Pardo, Michael Lauren o Albert Vila, Álvaro Imperial va viure entre els anys 2013 i 2016 a Berlín, on va fer nombroses actuacions i va participar en diverses formacions. Després va fer una formació de tres mesos a Nova York, on va estudiar amb Peter Bernstein i Barry Harris. Aquest vespre, a l'escenari de la Cava, estarà acompanyat per Pablo Martín (saxo tenor), Héctor Tejedo (contrabaix) i Ancor Miranda (bateria). Les entrades són gratuïtes, amb reserva prèvia.