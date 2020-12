Una parella es fa una "selfie" al saló vuitcentista de la Casa Alegre de Sagrera. Lluís Clotet Una parella es fa una "selfie" al saló vuitcentista de la Casa Alegre de Sagrera.

L'estrena dels caps de setmana que es poden passar als museus

Santi Palos

07.12.2020 | 20:19

No poder sortir de la teva ciutat els caps de setmana és una oportunitat per conèixer-la més, per descobrir-hi coses noves o tornar sense pressa a alguns dels seus llocs. Això devia pensar l'Ajuntament quan va decidir que totes les seccions del Museu de Terrassa fessin jornades de portes obertes tots els caps de setmana de desembre i els dos primers de gener. Totes les festes. Una idea que va ser secundada pels altres dos museus que tenim a la vella Ègara, el de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i el Tèxtil. En estat de confinament municipal, havent de mantenir la distància de seguretat i evitar tant com puguem reunir-nos en grup, una de les millors opcions d'oci...