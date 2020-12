Els col·leccionistes inauguraran divendres el seu cicle nadalenc

S.P.

09.12.2020 | 12:02

L' Agrupació de Col·leccionistes de Terrassa (ACT) farà divendres la seva celebració de Nadal, amb un acte a les set de la tarda a la seva seu del Centre Cultural. El cor de la parròquia de Sant Josep hi farà un petit recital, i s'inaugurarà el pessebre, enguany obra de Jacint Cadevall i Soler. Hi haurà un obsequi per a tots els assistents, que també podran participar en la llumineta de l'entitat. Durant totes aquestes festes (fins al 8 de gener) a la seu de l'ACT s'hi pot veure l'exposició "Revistes en la memòria". És una col·lecció d'exemplars de publicacions ja desaparegudes propietat d'Antoni Poch i Comes.