El Vilassar de Noir virtual ha tingut més de mil visitants

07.12.2020 | 11:55

El festival de literatura i cinema negre Vilassar de Noir, que acaba any s'organitza en aquesta població del Maresme, estava programat inicialment per finals d'octubre. La pandèmia va obligar a ajornar-lo, i finalment es va celebrar íntegrament de manera virtual el passat cap de setmana. Amb èxit: prop de 1.000 persones s'han connectat al perfil del festival al Youtube i han pogut gaudir de la dotzena d'activitats programades durant tres dies. El director del festival Marc Moreno ha valorat molt positivament l'experiència perquè "l'streaming' ha permès la realització del festival, el seguiment ha estat molt bo i perquè els vídeos són de molta qualitat i queden per poder-los consultar quan es vulguin".

Entre els moments més seguits del festival hi ha hagut la xerrada que Josep Lluís Martín ha fet sobre la figura de Sherlock Holmes i Arthur Conan Doyle. També ha tingut molt d'èxit la xerrada que ha fet Dani Osca sobre "La rebel·lió dels Rednecks".

Aquest any el festival volia retre homenatge al personatge Mina Fuster a càrrec de la seva autora Margarida Aritzeta i Anna Maria Villalonga i ha estat també un dels moments més seguits. Altres moments destacats han estat la xerrada sobre la novel·la juvenil de misteri i la presentació de la novel·la Guillem a càrrec de la seva autora Núria Cadenes.

El II Premi Vilassar de Noir de novel·la ha estat per a Salvador Balcells i per "Quan la mort truca a la porta", que fusiona el gènere negre amb elements de la novel·la històrica, i que publicarà l'any vinent Llibres del Delicte.