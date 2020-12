El Liceu tancarà avui si no se li permet ampliar l'aforament

07.12.2020 | 11:42

El Gran Teatre de Liceu tancarà aquest dilluns i suspendrà les representacions programades de "La traviata" si les autoritats sanitàries i del Procicat (òrgan de la Generalitat que fixa les restriccions per la pandèmia) no li permeten ampliar el seu aforament del 20 per cent actual al 50 per cent.La Comissió Executiva del Liceu es va reunir dissabte per abordar els problemes que li ocasiona mantenir les representacions amb només un 20 per cent de l'aforament, el que suposa 500 espectadors, i no amb el 50 per cent, que representaria l'assistència de 1.144 persones.