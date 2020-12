Els trens circularan el matí de la Immaculada a la maqueta del mNACTEC

S.P.

07.12.2020 | 13:31

Un dels actes tradicionals a Terrassa del dia de la Puríssima és la matinal de circulació de trens que el Club Ferroviari de Terrassa fa a la maqueta del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). La pandèmia no impedeix demà la seva celebració, des de les deu del matí fins a la 1.30 de la tarda, ininterrompudament. L'entrada és gratuïta, entrada al museu a banda.

Aquest circuit que Joaquim Gili va donar al museu, i que va ser restaurat pel Club Ferroviari de Terrassa, està format per quatre-cents metres lineals de via amb cent canvis d'agulla. El seu parc ferroviari inclou uns dos-cents vagons, entre els de passatgers i els de mercaderies.