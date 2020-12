Molta i bona oferta cinematogràfica

Dolors Font

04.12.2020 | 19:56

Aquesta setmana arriben set novetats a la cartellera, algunes d'elles força atractives, a les quals hem de sumar l'estrena del documental "Overseas" dimecres que ve. A més, Cinesa ofereix un mini-cicle de pel·lícules de Harry Potter. "Volver a empezar" ("Herself"), de Phyllida Lloyd, és una història de solidaritat que ha guanyat el premi de Drets Humans del festival de Dublín, entre d'altres guardons. La directora, coneguda per títols com "Mamma mia!", tracta aquí un tema més proper als dels films de Ken Loach, pel seu component social. És la història d'una dona que fuig d'un marit maltractador i intenta refer la...