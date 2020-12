Un "diable" de Terrassa amb una imatge del "Raval infernal", que aquest any tampoc s'ha pogut fer. Lluís Clotet Un "diable" de Terrassa amb una imatge del "Raval infernal", que aquest any tampoc s'ha pogut fer.

L'any sense cultura popular es mostra al seu calendari del 2021

Santi Palos

04.12.2020 | 19:56

La pandèmia ens ha deixat sense cultura popular aquest any, i el calendari pel vinent de la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional de Terrassa ho havia de reflectir de totes totes. Per això quan el fotògraf Lluís Clotet (Terrassa, 1979) va rebre l'encàrrec de fer les imatges de l'edició del 2021, una per mes, va pensar que "volia testimoniar aquest 2020 en què la cultura popular no ha pogut sortir al carrer", explica. "De manera que vaig optar per treballar el concepte de membres individuals de grups i entitats, ensenyant fotografies d'actuacions, i fotografiats en el lloc on les acostumen a fer, on les haurien fet si no hagués arribat la...