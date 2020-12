Joan Amèric i cinc concerts més en dos dies

04.12.2020 | 19:56

Una oferta extraordinàriament intensa de música en directe, i més en aquests temps de pandèmia, presenta Terrassa durant aquest cap de setmana. Avui a les vuit de la tarda coincideixen quatre concerts, i la tria pot ser difícil.

El nom més destacat és, sense cap mena de dubte, Joan Amèric. Aquest cantautor valencià ofereix , al Teatre Principal, el concert "Perquè sóc poble", que és una de les cançons del seu disc "Coinspiracions", en què musica poemes de Vicent Andrés Estellés i Ovidi Montllor.

El Petit de Cal Eril deixarà anar el seu folk-pop tenyit de psicodèlia a la sala Fred Astaire. Centrarà el repertori en els vuit temes del seu darrer disc, "Energia fosca", que barregen intimisme i exploracions en el rock còsmic.

A la Nova Jazz Cava, també a les vuit del vespre, es pot veure al Victor de Diego Group. Aquest veterà saxofonista basc, que gravat amb músics de la talla de Tete Montoliu, Idrish Muhammad o Bebo Valdés, amb set àlbums publicats com a líder, ens ve avui en formación de quartet, que completen Roger Mas (piano), Martín Leiton (contrabaix) i Marc Miralta (bateria).

Demà a les dotze del migdia, la sala Fred Astaire presenta un concert-espectacle adreçat al públic familiar: Reggae per Xics. Forma part de la gira de presentació del quart disc d'aquest grup, format per més cançons del repertori tradicional infantil adaptades amb ritmes jamaicans i també, per primera vegada, composicions pròpies. El fil argumental de l'espectacle comença amb la sortida, del coet RPX-1, que visitarà diversos planetes.

Finalment, demà a les vuit del vespre, la Jazz Cava acull un programa doble amb B1NO (fusió d'electrònica experimental i pop) i Nara is Neus, compositora d'ambient fosc i "escultures sonores" en l'ona de Laurel Haro.