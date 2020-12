El logo del centenari dels "Pastorets" de Folch i Torres al Social, obra de Kim Amate. El logo del centenari dels "Pastorets" de Folch i Torres al Social, obra de Kim Amate.

"Els Pastorets" seran més curts i amb només vint actors

Santi Palos

04.12.2020 | 19:56

El Social Teatre assaja i ja té a punt "Els Pastorets" amb la il·lusió de poder representar-los com cada any. Ja té les funcions programades, al Teatre Principal, els dies 26 i 27 de desembre i 1,2,3 i 6 de gener, totes a les 6.30 de la tarda. Per descomptat, el muntatge ha estat adaptat a les circumstàncies i mesures preventives de la Covid-19. Tot i això, el grup és conscient que fins que el Procicat no publiqui, entre el 19 i el 21 de desembre, la darrera resolució sobre les activitats nadalenques, no sabrà del cert si podrà fer les funcions o aquest serà el primer any, des de la Guerra Civil, sense que els "Pastorets" pugin a un escenari...