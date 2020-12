Tintín torna a la Lluna en llengua aragonesa

S.P.

04.12.2020 | 11:37

Els dos àlbums de còmics de "Les aventures de Tintín" en què els personatges viatgen a la Lluna ja es poden llegir en aragonès. L'editorial Gara acaba de publicar "Obchetivo a Luna" i "Aterrizache en a Luna", és a dir, la traducció que Chusé Aragüés ha fet de les històries titolades en català "Objectiu la Lluna" i "Hem caminat damunt la Lluna". Hergé, l'autor de Tintín, les va publicar originalment en fascicles entre els anys 1950 i 1954, aquesta aventura en dues parts. És gairebé l'única de Tintín amb elements de ciència-ficció, i molt elogiada per l'encert i el realisme amb què Hergè va anticipar l'arribada de l'home a la Lluna. Chusé Aragüés és un dels traductors a l'aragonès més prestigiosos, que també ho ha estat de "El Petit Príncep" d'Antoine de Saint-Exupéry (convertit en "O prenzipet") i de novel·les de Jesus Montcada i Ramon J. Sender. Abans de treure "Obchetivo a Luna" i "Aterrizache en a Luna", l'editorial Gara va començar a publicar "As aventuras de Tintín" amb "As choyas d'a Castafiore". Cada àlbum té un preu de venda de 16,.50 euros.