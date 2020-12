Rita Payés ofereix el seu cinquè concert a la Cava

04.12.2020 | 04:00

La trombonista i cantant catalana Rita Payés té només 20 anys, i aquest 2020 ha estat el seu "any a la Nova Jazz Cava" amb tots els ets i uts. El d'avui serà el seu cinquè concert a la sala en aquest any, un rècord difícilment igualable. Pel Festival de Jazz va actuar dues vegades, una en duet amb l'Elisabeth Roma i una altra amb el grup Smack Big Dab. Aquest vespre (el concert és en "l'horari-toc de queda" de les vuit) ho farà acompanyada de Jaume Llombart (guitarra), Horacio Fumero (contrabaix) i Andreu Pitarch (bateria). El repertori l'ha plantejat com "un viatge sonor pel repertori del món jazzístic, incloent-hi sempre pinzellades d'altres músiques del món". Les entrades tenen un preu de 12 euros. Aforament limitat.