Miqui Giménez, guardonat amb el premi "Músic de l'Any a Terrassa 2020". Alberto Tallón Miqui Giménez, guardonat amb el premi "Músic de l'Any a Terrassa 2020".

El Músic de l'Any 2020 reconeix la trajectòria de Miqui Giménez

Santi Palos

03.12.2020 | 20:58

"Per la seva trajectòria com a músic implicat activament en iniciatives de caràcter popular i de divulgació musical a la nostra ciutat, tasca realitzada principalment com a membre del grup dels Ministrils del Raval i també duent a terme espectacles infantils i familiars", l'entitat Enfoc Musical ha decidit atorgar el premi "Músic de l'Any a Terrassa 2020" al cantant i animador Miqui Giménez. L'argumentació del guardó, que li serà lliurat el 21 de juny vinent, coincidint amb el Dia Internacional de la Música, també fa referència a la seva activitat com a organitzador d'activitats culturals i lúdiques (Setmana de Jocs al...