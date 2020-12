Víctor Carrascosa, un experimentat trompetista de 17 anys, avui a la Jazz Cava

S.P.

03.12.2020 | 11:38

Com cada dijous, avui hi ha jam session, amb entrada de franc, a la Nova Jazz Cava. La fa el grup de Victor Carrascosa, un trompetista barceloní molt jove (17 anys), però que ja compta amb un currículum impressionat: ha compartit escenari amb Dick Oatts, Joe Magnarelli, Perico Sambeat, Joel Frahm i Scott Hamilton, i amb la Sant Andreu Jazz Band de Joan Chamorro ha actuat a festivals de jazz a França, Suècia, Dinamarca, Itàlia i Suissa. Així doncs, la jam d'avui és una bona oportunitat per descobrir un dels noms de futur del jazz català i europeu. Víctor Carrascosa pujarà a l'escenari de la Cava amb Guillem García (piano), Camil Arcarazo (contrabaix), i Enric Fuster (bateria).