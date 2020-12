Miqui Giménez és el "Músic de l'Any a Terrassa 2020"

03.12.2020 | 12:01

El premi "Músic de l'Any a Terrassa 2020", per Miqui Giménez. L'entitat Enfoc, que atorga el guardó, ha decidit aquest any reconèixer Giménez "per la seva trajectòria com a músic implicat activament en iniciatives de caràcter popular i de divulgació musical a la nostra ciutat, tasca realitzada principalment com a membre del grup dels Ministrils del Raval i també duent a terme espectacles infantils i familiars", assenyala en el comunicat en què avui ha fet públic el premi. L'acte de lliurament es farà el 21 de juny de 2021 coincidint amb el Dia Internacional de la Música.