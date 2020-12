El Cor Montserrat canta avui el "Rèquiem" de Fauré en homenatge a les víctimes de la Covid

S.P.

03.12.2020 | 11:52

El Cor Montserrat d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals actua avui, a les 7.30 de la tarda, un concert a la capella del Parc Audiovisual de Catalunya. Serà un concert molt especial, en què la formació, dirigida per Rosa Maria Ribera, cantarà el "Rèquiem" de Gabriel

Fauré en homenatge als afectats per la Covid-19. Les entrades són gratuïtes, amb reserva prèvia per al control d'aforament al

requiemfaure20@gmail.com. El concert comptarà amb la presència de l'alcalde Jordi Ballart.