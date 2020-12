Pere Arquillué protagonitza la segona obra teatral de Cesc Gay

S.P.

02.12.2020 | 13:17

L' actor terrassenc Pere Arquillué forma part del quartet protagonista de "53 diumenges", la segona obra teatral de Cesc Gay, que

s'estrena avui al Teatre Romea. En la línia de "Els veïns de dalt", l'anterior text per a l'escena de Cesc Gay, "53 diumenges" és una comèdia al voltant de les relacions familiars, centrada en les vides de tres germans. Pere Arquillué hi fa el paper del germà gran. Alguns membres de la seva família pensen que no pot continuar vivint sol, perquè sovint es perd, s'oblida de les coses i darrerament ha agafat el mal costum d'ensenyar el penis a la veïna.