Ullastrell acollirà el 13 de desembre el festival de curtmetratges "Ras i Curt"

S.P.

01.12.2020 | 11:44

El pròxim dia 19 és la data fixada per la projecció pública de tots els curts, i el lliurament de premis de la tercera edició "Ras i Curt", el Concurs de curtmetratges d'Ullastrell. Els cineastes encara són a temps de presentar les seves obres. Fins al dia 16 no es tancarà la recepció dels films, d'una durada màxima de 5 minuts. L'acte de cloenda es farà a la sala d'actes del Casal Cultural d'Ullastrell, amb aforament limitat. L''entrada serà gratuïta, amb reserva prèvia trucant al 937887262. Organitzat per l'Ajuntament d'Ullastrell, amb el suport de la Diputació de Barcelona, "Ras i Curt" atorgarà premis per categories de fins a 200 euros cadascun, i dos reconeixements a la millor interpretació, i a la millor idea originall, cadascun d'aquests reconegut amb 100 euros.