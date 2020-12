Fabrice Eulry serà l'estrella del festival Blues & Boogie Reunion de Reis

S.P.

01.12.2020 | 12:17

Cada any, per Reis, l'escenari de la Nova Jazz Cava és una tempesta de ritme desenfrenat que propicia la Blues & Boogie Reunion. Un petit festival i trobada de pianistes d'aquests gèneres que viurà el 5 i el 6 de gener la seva edició número 17, com sempre muntada pel pianista català Lluís Coloma. El nom més destacat de la programació és Fabrice Eulry, anomenat "el pianista més potent i enèrgic que s'ha vist mai des de Jerry Lee Lewis", la qual cosa aquest músic francès ja va demostrar en la seva anterior participació en una Blues & Boogie Reunion, l'any 2009. En aquesta edició, a més del mateix Lluís Coloma, també hi actuaran el madrileny Kike Jambalaya i l'argentí Cristian Poyo.