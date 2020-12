Una peça de l'exposició d'Alberto Bustos, que tracta en les seves obres la degradació del medi natural. Una peça de l'exposició d'Alberto Bustos, que tracta en les seves obres la degradació del medi natural.

Alberto Bustos vol revertir amb l'art el mal que li fem al planeta

E. G.

30.11.2020 | 21:07

Submergir-se en la "psique vegetal" per descobrir-hi "els sentiments turmentats, fruit de la degradació del medi natural provocada pels éssers humans de manera habitual". Així concep el ceramista autodidacte Alberto Bustos (Valladolid, 1971) la filosofia de la seva exposició, batejada com a "NatuRareza". La mostra, que explora d'aquesta forma en el mal que la humanitat ha fet en el Planeta, pot veure's fins al pròxim 10 de gener a la sala 2 del Centre Cultural Terrassa. Bustos, amb l'estudi a Bellvei, un poble de la comarca del Baix Penedès, pretén una reflexió a partir del seu modelat missatge: "aprofundir en la sensibilitat humana per revertir el...