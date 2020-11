La figura de l'home llop protagonitzarà el Festival de Sitges 2021

30.11.2020 | 13:16

La llegendària figura de l'home llop serà la protagonista del Festival de Cinema de Sitges 2021, que se celebrarà entre el 7 i el 17 d'octubre, just quan es compleix el 80è aniversari de l'estrena de "L'home llop", de George Waggner, i els 40 d'"Un home americà a Londres" i "Udols". L'organització de el festival ha informat avui que el leitmotiv de l'any que serà l'home llop com a "principal representant iconogràfic del tema clàssic de la bèstia interior o la dualitat interna en l'ésser humà". Un especial relleu se li donarà a la pel·lícula "La nit de Walpurgis", de León Klimovsky, interpretat per Paul Naschy, pel que farà mig segle de la seva estrena. És el film més reconegut de Paul Naschy, i la quarta que va interpretar sobre el tema de l'home llop. També va srer un dels grans èxits de l'any 1971, amb més d'un milió d'entrades venudes.