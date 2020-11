Una obra teatral sobre el risc i la disfuncionalitat

28.11.2020 | 04:00

En el marc de les activitats del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el 3 de desembre, la companyia We Act representarà demà a les 6.30 de la tarda, al Teatre Alegria, l'obra teatral "Órdago a la grande". És una peça de creació col·lectiva que neix d'un aprenentatge comú amb sis actrius amb i sense diversitat funcional. En el joc del mus, un 'órdago a la grande' és una aposta al mus en què arrisquen tots els punts que tens, i que, si et surt bé, guanyes la partida. Ha estat el títol triat per una història amb sis persones que, davant la mort, fan balanç dels èxits i fracassos que han acumulat en les seves vides. La funció forma part de Simbiòtic, el festival català d'arts escèniques accessibles. Una hora abans de la funció, a les 5.30 de la tarda, hi haurà una visita tàctil per col·lectius de persones amb discapacitat o baixa visió (amb inscripció prèvia a terrassaartsesceniques@terrassa.cat).