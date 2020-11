Una escena del thriller "Un coche cualquiera", de David Pérez Sañudo. Una escena del thriller "Un coche cualquiera", de David Pérez Sañudo.

Deu curts de l'Escac seleccionats pels premis Goya i Gaudí

Dolors Font

27.11.2020 | 20:09

Un total de deu curtmetratges rodats per graduats de l'ESCAC han estat seleccionats per als premis Gaudí de cinema català i Goya de cinema espanyol. Els candidats al Gaudí són "Feroz" de Nina Amat, "Marleni, no Marlén" de Carmen Aumedes, "Ni oblit ni perdó" de Jordi Boquet Claramunt i el documental "I don't think it is going to rain" d'Adrià Guxens. El públic els podrà veure tots quatre a la plataforma Filmin -co-fundada per un altre graduat de l'ESCAC, Jaume Ripoll- a partir de l'1 de desembre. "Feroz" és una comèdia protagonitzada per Núria Prims i Pep Munné i és el segon curt dirigit per...