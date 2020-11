El Ballet Biarritz, que actua avui i demà al Centre Cultural Terrassa. Olivier Houeix El Ballet Biarritz, que actua avui i demà al Centre Cultural Terrassa.

La dansa de les sirenes que ens han fet embarcar en el progrés

Santi Palos

27.11.2020 | 20:09

Creat l'any 1998 a la ciutat del País Basc francès de la que porta el nom, el Malandain Ballet Biarritz ja ha actuat altres vegades al Centre Cultural Terrassa, on s'ha pogut gaudir d'espectacles com ara "Romeu i Julieta", "El Amor Brujo", "Une dernière chanson" o "Bolero". Encara dirigit per Thierry Malandain, el prestigiós ballarí i coreògraf que fundà la companyia, aquest centre coreogràfic -un dels dinou que tenen caràcter "nacional" a França-, de gran prestigi arreu d'Europa, torna aquest cap de setmana a la nostra ciutat amb un programa format per tres coreografies. Al·legoria del nostre...