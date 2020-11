Un retorn al teatre per aprendre a riure sota la mascareta

Santi Palos

La cua que feien els espectadors de la primera funció del primer espectacle del Centre Cultural Terrassa, ahir a quarts de sis de la tarda, sota el cel plujós, girava la cantonada de l'edifici dels antics jutjats. Un públic en què eren majoria els grups de noies joves, però amb gent de totes les edats, que en un tres i no res va esgotar les entrades per Martita de Granà, i que no li ha fet res, amb l'aforament al cinquanta per cent, i el toc de queda, venir a veure dues hores abans del que estava previst aquesta novíssima estrella de l'humor sorgida dels vídeos a YouTube i les xarxes socials.

La tirada de Martita de Granà ha sorprès als responsables del Centre Cultural. "Inicialment vam programar una funció, quan pensàvem que el novembre ja seria normal", explica Toni Aliaga, de l'àrea de producció. Les entrades van volar ja aleshores. "Amb l'aforament limitat, van acordar amb l'artista dues funcions el mateix dia, per repartir el públic, el nombre total del qual és el mateix que en una de plena."

Una tercera funció, impossible

El Centre Cultural tornava els diners de l'entrada a aquells compradors que la nova hora no els anés bé. Cap ni un ho ha demanat. Tant és l'interès que desperta Martita de Granà a hores d'ara. Segurament hi hauria hagut públic per omplir una tercera funció, demà o el cap de setmana, "però l'artista no tenia més dies". La setmana vinent comença cinc dies d'actuacions a la sala Barts de Barcelona, també amb totes les localitats exhaurides.

"Té molta gràcia. Ens agrada el seu humor. El fet que té raó en tot el que diu, però ho diu d'una manera que fa riure", ens digueren Candela Molina i Paula Berrocal, de 16 i 15, de les primeres a travessar la porta de fora del Centre Cultural i, per tant, en passar el control sanitari: un noi que "apuntava" al cervell de tothom amb la "pistola-termòmetre" a la mà esquerra, mentre que, amb la dreta, ruixava amb gel les dels assistents.

"La vam descobrir per Instagram, en els mesos del confinament, i realment ens el va alegrar", reconeixien Angie i Jose, de 52 i 54 anys,. "Ens agrada perquè és molt sincera, un humor molt casolà. I teníem ganes de sortir i veure coses." Era el primer espectacle amb mascareta per aquesta parella, "però ja estem acostumats a portar-la". En canvi, Núria Favà, de 54 anys, ja va venir a veure, també amb mascareta i també al Centre Cultural, la "Gala de ballarins catalans al món". "Malgrat la mascareta, la vaig gaudir. És com estar a la feina. Avui provarem de riure amb mascareta. Martita m'agrada per la ironia amb què sap veure els temes".Miquel Muñoz (34) li havia comprat les entrades a la seva parella, Tània Ruiz (32) com a regal d'aniversari. Reconeixien que veure un espectacle, i d'humor, amb mascareta, "pot ser bastant incòmode. Però, en aquests moments, si vols passar-t'ho bé has de patir una mica". I quan l'espectacle hagi començat, el públic no se la treurà? "Crec que no, que la mantindrà per respecte als altres". Tània també va conèixer Martita de Granà a Instagram, i es va enganxar de seguida a la seva manera de veure la vida. "És un humor molt del dia a dia, que ens anima a tots en aquests moments tan difícils".