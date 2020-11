Martita de Granà, ahir, en un moment de la primera funció del seu monòleg "Mi padre flipa". Nebridi Aróztegui Martita de Granà, ahir, en un moment de la primera funció del seu monòleg "Mi padre flipa".

Un retorn al teatre per aprendre a riure sota la mascareta

Santi Palos

26.11.2020 | 20:57

La cua que feien els espectadors de la primera funció del primer espectacle del Centre Cultural Terrassa, ahir a quarts de sis de la tarda, sota el cel plujós, girava la cantonada de l'edifici dels antics jutjats. Un públic en què eren majoria els grups de noies joves, però amb gent de totes les edats, que en un tres i no res va esgotar les entrades per Martita de Granà, i que no li ha fet res, amb l'aforament al cinquanta per cent, i el toc de queda, venir a veure dues hores abans del que estava previst aquesta novíssima estrella de l'humor sorgida dels vídeos a YouTube i les xarxes socials. La tirada de Martita de Granà ha sorprès als responsables del Centre...