Joan Casals, el "Músic de l'Any" que va rebre el guardó un any després

Santi Palos

26.11.2020 | 20:57

Endarrerit el seu lliurament a causa de la pandèmia, el premi "Músic de l'Any a Terrassa 2019" per fi és a les mans del seu guanyador, Joan Casals i Clotet (Terrassa, 1945). Dotze mesos després que Enfoc Musical fes públic l'atorgament del guardó a aquest organista, director coral i pedagog. L'entitat ho va anunciar el 22 de novembre (dia de Santa Cecília, patrona dels músics) del 2019, i se li havia de donar el passat 21 de juny. La situació sanitària va fer impossible celebrar l'acte tradicional del lliurament, que finalment va tenir lloc, amb un caràcter íntim, dissabte, el dia de Santa Cecília del 2020, a la Plaça Vellad. Casals tocava l'orgue a la misa del migdia de la catedral del Sant Esperit, i, a la sortida,un petit grup de persones i familiats el van rebre i li van donar el guardó. Un vídeo amb testimonis de persones que han conegut i han treballat amb Casals s'està editant com a alternativa a la cerimònia habitual de lliurament.

Agraïment

"Evidentment, estic molt agraït per aquest reconeixement a tota la meva trajectòria, ,assenyala Casals, que als seus 75 anys segueix en actiu com a organista, tant en la seva condició d'emèrit del Sant Esperit (aquesta setmana ha tocat en dues misses de difunts) com d'ntèrpret de concerts (el passat agost n'havia de fer un a Berga, que va ser ajornat sine die per la Covid-19).

El "Músic de l'any a Terrassa 2019" li ha estat atorgat "com a director i fundador del Cor Montserrat durant 40 anys", i també per "la seva trajectòria artística com a organista i la seva tasca acadèmica a la Universitat Autònoma de Barcelona", explica Laia Camps, d'Enfoc Musical. L' entitat va crear aquest premi l'any 2012 amb la voluntat de "donar relleu i visibilitat a terrassencs que estan acabant la seva etapa com a músics i han desenvolupat una trajectòria important, i un compromís amb la ciutat, i han tingut un impacte en la cultura musical de Terrassa".

El primer premiat va ser Josep Freixas i Vivó, i en els anys següents el premi ha reconegut lLydia Campà, Miquel Farré, Josep Maria Farràs i José Ávalos. El guardó és una decisió d'Enfoc, "tot i que sempre busquem un consens i el vistiplau de Joventuts Musicals i altres entitats, i la regidoria de Cultura".

Tota la vida de Joan Casals ha estat intensament lligada a la música. Des dels 9 anys, que va ingressar a l'Escolania de Montserrat, on fou alumne del mític Irineu Segarra. Uns anys després, seria deixeble de l'organista Montserrat Torrent, i amb matrícula d'honor va acabar els estudis d'orgue al Conservatori de Barcelona. El 1965, Casals esdevingué organista titular i responsable musical de la Catedral Basílica del Sant Esperit de Terrassa. L'any següent fundava el Cor Montserrat d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals. que va dirigir durant 40 anys. El 1975 es convertia en professor titular de la UAB. A més, Casals ha estat president de l'Associació Catalana de l'Orgue (1992-1996) i de l'Escola de Pedagogia Música.

La seva trajectòria ha estat intensa. Com a organista baix continu o solista ha actuat amb moltes orquestres, entre elles la Simfònicade Barcelona i la Nacional d'Espanya, i la de cambra Terrassa 48.

Dilluns, el músic de l'any 2020

D'altra banda, Enfoc Musical farà públic dilluns vinent el nom del "Músic de l'Any a Terrassa 2020. L' entitat ha volgut deixar que passessin uns dies des del de Santa Cecília, i del lliurament del guardó del 2019 a Joan Casals, per tal de no confondre els ciutadans amb el seu encavalcament