26.11.2020 | 20:57

El Conservatori de Terrassa va celebrar dimecres, a l'Auditori, el seu "Concert de Santa Cecília" d'aquest any. Com és habitual, hi van tocar tots els alumnes que el centre ha guardonat aquest any amb un premi d'honor o especial. Van demostrar un alt nivell i van fer gaudir al públic, que omplia la sala amb un cinquanta per cent de l'aforament, d'acord amb la normativa vigent.