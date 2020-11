El president de la Fundació Rafael Benet mor víctima de la Covid

Santi Palos

26.11.2020 | 12:22

Des de l'any 1989 existeix, amb seu a Barcelona, la Fundació Rafael Benet, dedicada a l'estudi i la difusió de l'obra del pintor, crític i historiador de l'art Rafael Benet i Vancells (Terrassa,1889 - Barcelona, 1979). Ahir, va morir el seu president, el pintor barceloní Simó Busom Grau, a 93 anys, víctima de la Covid-19. Simó Busom ha estat un dels membres més actius de l'entitat des de la seva creació, i l'any 2001 esdevingué el seu president. L' entitat ha fet públic avui un comunicat de condol que assenyala que Simó Busom va exercir el càrrec "amb assenyada prudència i evident encert. Home afable, d'una reconeguda bonhomia, gran conversador i extremament divertit, va tenir sempre una gran estima per Rafael Benet i la seva obra". Va ser justament el descobriment de l'obra de Rafael Benet, a començament de la dècada de 1960, allò que va fer-lo tornar a la figuració "i a considerar que la pintura amb una base sensible i rítmica era la que més s'adeia a la seva personalitat". Abans havia passat per períodes de recerca dins el constructivisme i el postcubisme. Busom exposà des del 1964 a la Sala Vayreda i a partir del 1970 formà part del grup de pintors de la Sala Parés, on hi mostrà periòdicament figures, natures mortes i paisatges de Barcelona, Teià el Port de la Selva, París i, sobretot, de Venècia,