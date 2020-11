Una "jam" del Denis Suárez Quintet inaugura avui la temporada de jazz

S.P.

26.11.2020 | 11:34

Després del Festival de Jazz de Terrassa, aquest any celebrat a la tardor per la pandèmia, comença la temporada estable a la Nova Jazz Cava. Arrenca avui i, perquè és dijous, ho fa amb una jam session d'entrada gratuïta (amb reserva prèvia) A les vuit de la tarda (els horaris s'avancen amb motiu del toc de queda vigent) pujaran a l'escenari de la sala del Passatge de Tete Montoliu els membres del Denis Suárez Quartet. El nom del grup és el del bateria, que s'acompanya de Jofré Fité (piano), Joel Ríos (guitarra) i Alan Pribizchuk (baix). La Nova Jazz Cava obrirà les portes a les 7.30 de la tarda, mitja hora abans de l'inici de l'actuació, i les tancarà una vegada hagi finalitzat. Per demà, JazzTerrassa ha programat el guitarrista Santi Pavón i, per diumenge, l'Ariel Vigo Quintet.