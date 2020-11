La Fundació Antigues Caixes Catalanes guardona tres projectes culturals adaptats a la pandèmia

26.11.2020 | 19:29

La Fundació Antigues Caixes Catalanes, amb el lema "Ens movem per la cultura", ha premiat aquesta tarda amb el Premi CoronaCultura! als projectes Associació Cultural La Sardina, Sala Fènix i El Genet Blau, en un acte en línia dirigit per la periodista i cantautora Clara Sánchez-Castro.

El Premi CoronaCultura! és una iniciativa de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA amb l'objectiu de reconèixer la innovació d'aquelles empreses, entitats, equipaments i professionals que han generat noves propostes culturals adaptant-se a la situació generada per la Covid-19.

L'Associació Cultural La Sardina s'ha endut el primer premi, per idear un nou sistema de negoci que afavoreix la relació dels músics amb el seu públic a través d'actuacions privades de pagament, aconseguint així rendiment econòmic.Es tracta d'un projecte de la productora Anna Bardit, el mànager Arnau Seguí i la també productora Maria Domingo, que ha assegurat que l'objectiu era "donar valor a l'esforç de l'artista".

El segon premi se l'ha endut la llibreria El Genet Blau, de Lleida, gestionada per Mertxe París, Marina Guillén i Rafel Folch, que es va organitzar per narrar cada dia un conte a través de les xarxes socials dirigit a públic infantil, en un procés que pretenia també "reivindicar la feina del llibreter", ha apuntat Mertxe París.

Per la seva banda, la Sala Fèlix s'ha endut el tercer premi, un negoci d'Isabella Pintani i Felipe Cabezas, que proposa un teatre en petit format característic per la seva "proximitat amb la gent", segons Isabella Pintani, i que va adaptar les seves obres a l'streaming durant el confinament, buscant "una nova experiència" immersiva, una cosa "impossible de fer en un teatre normal", tal com ha descrit Felipe Cabezas.