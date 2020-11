Dues ovelles encarades guanyen el concurs de pintura del Coro Vell

Santi Palos

25.11.2020 | 21:02

Fins i tot em sap greu haver guanyat, perquè la meva professora, Pilar Miralles, millor artista que jo i gran persona, també hi participava. Ella està molt contenta, però", ens reconeix Rosa Maria Martínez Reina (Terrassa, 1960), primer premi del concurs de pintura "Al novembre". D'entrada limitada a organitzadors, jurat i premiats, i retransmès per "streaming", a causa de la Covid-19, l'acte d'entrega dels premis del certamen de la Societat Coral Joventut Terrassenca, dissabte passat, va donar a conèixer un nom absolutament nou en el panorama artístic de la nostra ciutat.

Rosa María Martínez Reina fa només quatre o cinc anys que pinta. Mai ha fet cap exposició individual, i aquest ha estat el seu segon concurs (l'anterior va ser el "Flors de maig" del Social del 2019, que, tot i no ser premiada, va portar per primera vegada una obra seva a les parets d'una galeria).

"En tancar un negoci que tenia, em vaig dir 'aquest és el moment'. I vaig començar a anar a classes i em vaig posar a pintar. Pel poc temps que porto, quan em van trucar per dir-me que tenia un premi en el concurs Coro Vell, gairebé no m'ho creia, i pensava que seria el tercer." Aquest any, "Al novembre" demanava quadres de "Conreus amb bestiar", i dels 27 presentats, el jurat, que formaven el pintor Antoni Sazatornil, el col·leccionista Miquel Font i la regidora de Cultura, Rosa Boladeras, va decidir que el millor era la composició de dues ovelles encarant-se, que amb tonalitats grisoses havia pintat Martínez. Una obra "inspirada en una fotografia que recordava que havia vist feia temps. Em va semblar una imatge carregada sobretot de tendresa, i és aquesta tendresa allò que principalment he volgut reflectir en el quadre". Un treball en què va superar la dificultat tècnica que presenta la plasmació de les arrugues i el borrissol del coll d'una ovella.

El premi ha esperonat aquesta artista de 60 anys a seguir pintant, en l'estil realista que és el que li agrada. "I animo a tothom, tingui l'edat que tingui, a fer-ho. Mai s'és prou gran per començar a pintar."

Bona participació

Creat el 2009 per iniciativa del pintor terrassenc Josep Maria Permanyer (1947-2015), que també era professor a la Societat Coral Joventut, el concurs "Al novembre" ja és tota una tradició de la tardor cultural a Terrassa, i desperta molta expectació en el món dels pintors de la ciutat. A més, el patrocini de la Fundació Sant Galderic li ha donat una especialització singular, sempre amb temes relacionats amb el món agrícola. Aquesta era la primera vegada que demanava "Conreus amb bestiar" (en anteriors edicions, els temes han estat les cases de pagès de Terrassa i rodalia, les fruites i verdures dels mercats, les oliveres o les vinyes) i, malgrat la crisi sanitària, que n'ha limitat la difusió, ha tingut 27 obres participants. "Són menys que altres anys (havien arribat a ser més de 70), però no hi ha hagut la punxada que esperàvem", assenyala Marina Fabregas, coordinadora del concurs conjuntament amb Josefina Roger. "I a parer del jurat, el nivell general de qualitat de les obres presentades ha estat força alt".

Els premiats

Primer premi: Rosa Maria Martínez Reina (Terrassa). Patrocinat per la Fundació Privada Sant Galderic. Dotació: 1.000 euros. Judith Gangolells Barrufet.

Segon premi: Judith Gangolells Barrufet (Pallejà). Patrocinat per l'Ajuntament de Terrassa. Dotació: 500 euros.

Tercer premi: Josefina Roger Casals (Terrassa). Dotació: 200 euros. (Aquest premi s'atorga a la millor obra presentada per un soci de la Societat Coral Joventut Terrassenca).

L' exposició amb totes les obres presentades es pot veure a la seu de la Societat Coral Joventut (c/Sant Marian, 122), fins al 4 de desembre.