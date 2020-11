El Museu de Terrassa organitza un taller familiar de "joies pel record"

25.11.2020 | 04:00

Comença el Museu de Terrassa ha organitza activitats complementàries de l'exposició "Després de la mort", que es pot visitar fins al juny de l'any que ve al Castell Cartoixa de Vallparadís (sala del Tinellet). Per aquest divendres, a les 5.30 de la tarda, ha programat un taller familiar (per a nens de 8 a 12 anys), "Joies per al record". Els participants elaboraran un collaret de pedra com es feia en l'antiguitat, i es parlarà de l'aixovar funerari, el significat dels complements, les joies. L'activitat tindrà una durada d'una hora i mitja, i és gratuïta. Cal inscripció prèvia al telèfon 93 739 70 72, o a l'adreça electrònica museudeterrassa@terrassa.cat. L'exposició "Després de la mort" recrea diverses sepultures terrassenques antigues, amb els esquelets originals i l'exhibició del seu aixovar, i explica la història de les tradicions i els costums funeraris.